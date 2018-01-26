Избирательные участки в Нижнем Тагиле к выборам президента будут подготовлены в срок

С начала этого года федеральная избирательная комиссия через Многофункциональные центры проводит прием заявлений, чтобы любой гражданин в любом городе мог сделать свой выбор. Мы должны об этом проинформировать ту комиссию, где гражданин зарегистрирован, и ту, где он будет голосовать сообщила председатель городской избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.