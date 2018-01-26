Избирательные участки в Нижнем Тагиле к выборам президента будут подготовлены в срок
26 января, 12:20ПолитикаЛев Истомин
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Избирательные участки к выборам президента России будут подготовлены в срок в Нижнем Тагиле в соответствии с действующим законодательством.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 марта каждый гражданин Российской Федерации сможет сделать свой выбор на любом избирательном участке Нижнего Тагила.
С начала этого года федеральная избирательная комиссия через Многофункциональные центры проводит прием заявлений, чтобы любой гражданин в любом городе мог сделать свой выбор. Мы должны об этом проинформировать ту комиссию, где гражданин зарегистрирован, и ту, где он будет голосовать сообщила председатель городской избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.
Участковые избирательные комиссии Нижнего Тагила начнут подготавливать и обустраивать с 17 февраля.
Отметим, что очередные выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года.
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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