Шесть кандидатур в Общественную палату Нижнего Тагила утверждены депутатами

Еще шесть кандидадур предстоит выдвинуть Главе города. После этого новоизбранные члены Общественной палаты выберут еще шестерых человек, чьи кандидатуры будут предложены общественными организациями города.

Известно, что в списке значились семь имён, однако один из кандидатов сменил место жительства и по этой причине снял свою кандидатуру. Остальные кандидаты получили единогласную поддержку народных избранников, передаёт «Тагильский рабочий».