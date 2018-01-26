Шесть кандидатур в Общественную палату Нижнего Тагила утверждены депутатами
26 января, 07:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 января в Нижнетагильской городской думе прошло утверждение членов Общественной палаты города. Депутаты одобрили шесть кандидатур.
Сюжеты: Нижний Тагил
Еще шесть кандидадур предстоит выдвинуть Главе города. После этого новоизбранные члены Общественной палаты выберут еще шестерых человек, чьи кандидатуры будут предложены общественными организациями города.
Известно, что в списке значились семь имён, однако один из кандидатов сменил место жительства и по этой причине снял свою кандидатуру. Остальные кандидаты получили единогласную поддержку народных избранников, передаёт «Тагильский рабочий».
В состав общественной палаты Нижнего Тагила войдут:
- Владислав Тетюхин, генеральный директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра
- Георгий Бедрик, председатель совета ветеранов УВЗ
- Станислав Недопекин, директор ООО «Глобус»
- Тимофей Проскурнин, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «ЕВРАЗ НТМК»
- Олег Сохраннов, директор ЗАО «Стройкомплекс»
- Марина Шитова, заведующая отделом по информационной работе профкома Уралвагонзавода.
© TagilCity.ru
городполитикагородская думавыборыдепутатыСергей НосовВладислав ТетюхинГеоргий БедрикСтанислав НедопекинТимофей ПроскурнинОлег СохранновМарина Шитова
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей