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Шесть кандидатур в Общественную палату Нижнего Тагила утверждены депутатами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шесть кандидатур в Общественную палату Нижнего Тагила утверждены депутатами

26 января, 07:00Политика
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