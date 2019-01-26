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Депутат гордумы Екатеринбурга Швалев отказался от мандата из-за переезда в Омск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат гордумы Екатеринбурга Швалев отказался от мандата из-за переезда в Омск

Сегодня, 16:48ПолитикаФото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
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