Мэр Нижнего Тагила вошел в президиум политсовета «Единой России»
Сегодня, 11:50ПолитикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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25 января в Екатеринбурге прошло голосование членов свердловского отделения «Единой России», по результатам которого был избран новый состав президиума политсовета. В президиум вошел мэр Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В обновленный состав президиума вошли 20 кандидатов, среди которых в списке трое новых членов. Ими стали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат ЗакСо Дмитрий Жуков и вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. Обновленный состав будет решать вопросы отделения партии. Ранее для этого необходимо было собирать весь политсовет, состоящий из 90 человек.
Также на конференции путем голосования был определен состав политсовета, в который вошли 90 человек, пишет URA.RU.
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