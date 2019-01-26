Мэр Нижнего Тагила вошел в президиум политсовета «Единой России»

В обновленный состав президиума вошли 20 кандидатов, среди которых в списке трое новых членов. Ими стали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат ЗакСо Дмитрий Жуков и вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. Обновленный состав будет решать вопросы отделения партии. Ранее для этого необходимо было собирать весь политсовет, состоящий из 90 человек.