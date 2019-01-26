Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fa55af657295028bad302fd8e89fc8eb%2b%2b%2b

Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы

Сегодня, 15:29ПолитикаАлександра Логинова
Читайте
также
100 дней Владислава Пинаева: что сделал и что не успел новый мэр Нижнего Тагила?
Вице-мэр Кулик будет уволен за ошибки при подготовке водной концессии Нижнего Тагила
«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск к «Метро» на 7,4 млн рублей