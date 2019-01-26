Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы

Ну и вишенкой на торте данных от ФССП стало списание долгов некоторых депутатов Городской думы Нижнего Тагила потому, что судебные приставы не смогли найти установить местонахождение должника или его имущества.

Редакция TagilCity.ru проверила по ФИО депутатов тагильской гордумы на предмет наличия непогашенных задолженностей. Как сообщает сайт ФССП, в случае совпадения данных для более точной идентификации стоит ввести дату рождения. Поэтому при наличии совпадений по имени, отчеству и фамилии мы использовали для уточнения даты рождения тагильских депутатов.

Прошедший в думу от ЛДПР Кирилл Романов является лидером среди тагильских депутатов по количеству неоплаченных штрафов на момент публикации. По данным сайта ФССП, за ним числятся 12 неоплаченных штрафов ГИБДД общей суммой 6500 рублей. Все они были зафиксированы камерами ГИБДД на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Депутат Романов нарушал правила дорожного движения в 2018 году летом и осенью: штрафы числятся от 5, 6, 14, 15, 18 (2 шт) и 27 июня, а также 7, 20 и 21 августа, 3 и 12 сентября. Эти штрафы числятся неоплаченными, по ним в январе 2019 года начаты исполнительные производства. Также, по данным сайта службы судебных приставов, у тагильского депутата было 8200 рублей долга по статье «Налоги и сборы включая пени».

14 января 2019 года в отношении директора фитнес-клуба Марии Лисиной было заведено исполнительное производство о неуплате штрафа ГИБДД на сумму 500 рублей. По данным системы, представитель партии «Единая России» Мария Лисина нарушила ПДД 15 июня 2018 года, и это было зафиксировано дорожными камерами. Вероятно, речь идёт о превышении скорости пределах от 20 до 40 километров в час. Штраф с лета числится неоплаченным.

Также более полугода не погашена задолженность у депутата гордумы Александра Петрова, заместителя председателя некоммерческого партнерства «Объединение Союз-НТ». Исполнительный лист от 18 апреля 2018 года на сумму 6000 рублей выписан на имя Петрова, прошедшего в думу от КПРФ, по статье «Взыскание имущественного характера не в бюджеты Российской Федерации».

У Владислава Потанина, также прошедшего в тагильскую гордуму по списку от коммунистов, числится штраф как вид наказания по делам об административном правонарушении, назначенный судом, на сумму 300 рублей от 29 августа 2018 года. Директор УрФУ имени Ельцина (Нижнетагильский институт (филиал) является депутатом по партийным спискам КПРФ. В 2017 году Потанин баллотировался на выборы главы города и в 2016 в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Вадиму Раудштейну был назначен штраф ГИБДД от 27 мая 2016 года, нарушение ПДД было зафиксировано цифровыми камерами ГИБДД. Однако в декабре 2017 года исполнительное производство в отношении депутата было прекращено на основании статьи 46, по ч. 1. п. 3., это происходит в случае:

если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества,значится в ФЗ «Об исполнительном производстве».

Вадим Раудштейн трижды баллотировался и трижды был избран депутатом Городской думы Нижнего Тагила с 2008 года. Также он является известным в городе адвокатом с многолетней практикой. Поэтому удивляет, почему судебный пристав Нижнего Тагила Юлия Попова не смогла найти столь публичного человека для взыскании с него долга за штраф от ГИБДД.