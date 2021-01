Инсайдер: свердловские власти предлагают нового мэра Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском может смениться глава города, по информации инсайдера в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

На данный момент региональные власти могут сделать главу Каменска-Уральского Алексея Шмыкова заместителем губернатора, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера. По информации источника, в таком случае пост главы муниципалитета займет первый заместитель мэра города Алексей Герасимов. Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков рассказал изданию, что он подал документы на конкурс мэра на второй срок. Также он сообщил, что его заместитель Алексей Герасимов тоже будет участвовать в отборе. Ранее инсайдер сообщил изданию, что нынешний глава Каменска-Уральского будет управлять работой агропромышленного комплекса, промышленности и министерство природных ресурсов. Напомним, 18 января мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков сообщил о своем выдвижении на второй срок. Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков выдвинулся на второй срок

