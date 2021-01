Свердловское заксобрание утвердило Александра Высокинского в новой должности

Депутаты Законодательного собрания утвердили экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в должности первого замгубернатора.

Он поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за предоставленную возможность. На новой должности Высокинский будет встраивать программы развития Свердловской области в федеральные программы, а также контролировать приготовления к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также другим мероприятиям, пишет E1. На заседании ЗакСо выступал и глава фракции ЛДПР Михаил Зубарев, который объявил, что партия не поддерживает назначение. В результате 38 депутатов проголосовали за назначение и только трое против. Напомним, в конце декабря 2020 года Александр Высокинский покинул пост мэра Екатеринбурга. Временно исполняющим его обязанности назначен его заместитель Алексей Орлов. 1 февраля будет проведен конкурс по выбору нового мэра. Уже завершился прием заявок на участие. Их насчитывается более четырех десятков.

