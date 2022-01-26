Зал заседаний в администрации Тагила отремонтирован и оснащен новым оборудованием

Напомним, оснащением зала заседаний в администрации Нижнего Тагила занималась компания из Екатеринбурга «Румлайн». Сумма контракта составила 8,3 миллиона рублей. Последний раз ремонт в помещении проводился более 20 лет назад, оборудование было устаревшим и периодически выходило из строя.