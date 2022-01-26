Зал заседаний в администрации Тагила отремонтирован и оснащен новым оборудованием

Зал заседаний в администрации Тагила отремонтирован и оснащен новым оборудованием
Зал заседаний в администрации Тагила отремонтирован и оснащен новым оборудованием
Сегодня, 10:56ПолитикаФото: TagilCity.ru
Зал коллегии в администрации Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а, где проходят различные заседания, был отремонтирован и оснащен современным оборудованием.

Зал коллегии в администрации Нижнего Тагила используется для проведения заседаний, встреч с министрами и делегациями, в том числе и иностранными.

В обновленном зале рабочее пространство организовано по нескольким зонам. Были переоборудованы отдельные рабочие места для председателя, делегатов, секретаря, докладчика и оператора.

В помещении появилась новая мебель, акустические системы, большие экраны и пульты с функцией захвата речи. Для докладчиков установлена тумба с микрофонами.

Напомним, оснащением зала заседаний в администрации Нижнего Тагила занималась компания из Екатеринбурга «Румлайн». Сумма контракта составила 8,3 миллиона рублей. Последний раз ремонт в помещении проводился более 20 лет назад, оборудование было устаревшим и периодически выходило из строя.

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