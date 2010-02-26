В Свердловской области введут нормы ГТО

Однако, как отметил на сегодняшней коллегии министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, показатели, которые предстоит достичь детям, будут сильно отличаться от тех, что были введены в 80-е годы, пишет JustMedia.

"Нужно смотреть правде в глаза, - прокомментировал Леонид Рапопорт - Нынешнее молодое поколение не способно выполнить заявленных еще в Советском союзе норм, дети действительно стали менее подготовленные, их физическая форма, в большинстве своем, оставляет желать лучшего".