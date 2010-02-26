В Свердловской области введут нормы ГТО
26 февраля 2010, 19:35ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нормы ГТО действительно введут для свердловских школьников. Предложение было одобрено губернатором и министерством физической культуры и спорта.
Однако, как отметил на сегодняшней коллегии министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, показатели, которые предстоит достичь детям, будут сильно отличаться от тех, что были введены в 80-е годы, пишет JustMedia.
"Нужно смотреть правде в глаза, - прокомментировал Леонид Рапопорт - Нынешнее молодое поколение не способно выполнить заявленных еще в Советском союзе норм, дети действительно стали менее подготовленные, их физическая форма, в большинстве своем, оставляет желать лучшего".
Одно становится ясно: уже в ближайшее время, предположительно со следующего учебного года, ученикам школ, лицеев и гимназий перед выходом в большую жизнь, предстоит доказать, что они "Готовы к Труду и Обороне".
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей