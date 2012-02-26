Валентина Исаева лишилась партбилета

За отставку из «Единой России» тагильской градоначальницы проголосовалиединогласно. Как отмечает агентство Джаст Медиа, Валентина Исаева вЕкатеринбург не приехала, сославшись на важное мероприятие.

Напомним,к качеству работы Валенины Исаевой в последние месяцы предъявлялисьпретензии со стороны «ЕР», областных властей, включая самого губернатораАлександра Мишарина. Лидер свредловских «единороссов» Виктор Шептийзаявлял о множественных жалобах на градоначальницу, поступающих в адреспартии от жителей Нижнего Тагила. Именно из-за этих жалоб «ЕР» началапроверку работы мэра, которая и завершилась исключением из партии. Ранеев беседе с ИА «Все новости» Виктор Шептий заявлял, что в этом деле нетникаких личных мотивов, а лишь желание разобраться в ситуации.