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Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении социальной нормы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении социальной нормы

26 февраля 2014, 18:00Политика
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