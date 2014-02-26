Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении социальной нормы
26 февраля 2014, 18:00Политика
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Постановление об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии накануне подписал Дмитрий Медведев. Соответствующий документ представлен на сайте правительства Российской Федерации.
Это постановление предоставляет субъектам Федерации право принятия решения о введении социальной нормы, исходя из необходимости ее введении не позднее 1 июля 2016 года. Кроме того, сообщается о требованиях к величине устанавливаемой соцнормы и размерах соцнормы для домохозяйств, в которых есть люди-инвалиды.
Разработчики постановления отмечают, что реализация пилотных проектов по установлению соцнормы в ряде регионов привела к энергоэффективному потреблению ресурсов. Через установление новых тарифов потребления была оказана поддержка отдельным категориям граждан. Кроме того, социальная норма также может способствовать сокращению объемов перекрестного субсидирования.
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