Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении социальной нормы

Это постановление предоставляет субъектам Федерации право принятия решения о введении социальной нормы, исходя из необходимости ее введении не позднее 1 июля 2016 года. Кроме того, сообщается о требованиях к величине устанавливаемой соцнормы и размерах соцнормы для домохозяйств, в которых есть люди-инвалиды.