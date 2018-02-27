-26
Свердловская область
Нижний Тагил
-26
день: -20
вечер: -17
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 55.92 - 0.84
EUR 68.92 - 0.71
Новости Нижнего Тагила

Движение за честные выборы «Голос» обвинило российских волонтёров в продажности

27 февраля 2018Добавить новость
выборы,деньги,политика,Путин,Россия,волонтеры,сбор подписей,клевета,честные выборы
Движение «Голос» опубликовало доклад, суть которого сводится к тому, что активисты организации «Волонтёры Победы» получают бюджетные деньги за сбор подписей в поддержку Владимира Путина.

Независимое движение в защиту прав избирателей «Голос» обвинило движение «Волонтёры Победы» в продажности.

По мнению представителей «Голоса», активисты волонтёрского движения за средства из бюджета собирали подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Волонтёры заявили о том, что подобные обвинения беспочвенные и являются клеветой.


Совет при президенте РФ встал на сторону волонтёрской организации. После анализа доклада движения «Голос» члены совета не нашли доказательств продажности активистов.

В докладе нет никаких подтверждений тому, что волонтеры были мотивированы, в том числе финансово, для сбора подписей. Никаких подтверждений тому, что средства использовались для оплаты сбора подписей, нет, -- заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.


Представители «Голоса» отказались от ответных комментариев, сообщает ИА «Regnum».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Рейтинг кандидата в президенты коммуниста Грудинина оказался ниже рейтинга КПРФ
15 февраля, 09:45
7 6
Штаб Путина отказался от участия в дебатах в бесплатном эфире федеральных каналов
14 февраля, 10:00
2 0
Почти 80% россиян выразили готовность пойти на выборы президента РФ
10 февраля, 09:15
6 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 118
Подписаться на новости