Движение за честные выборы «Голос» обвинило российских волонтёров в продажности

Независимое движение в защиту прав избирателей «Голос» обвинило движение «Волонтёры Победы» в продажности.



По мнению представителей «Голоса», активисты волонтёрского движения за средства из бюджета собирали подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Волонтёры заявили о том, что подобные обвинения беспочвенные и являются клеветой.



Совет при президенте РФ встал на сторону волонтёрской организации. После анализа доклада движения «Голос» члены совета не нашли доказательств продажности активистов.





В докладе нет никаких подтверждений тому, что волонтеры были мотивированы, в том числе финансово, для сбора подписей. Никаких подтверждений тому, что средства использовались для оплаты сбора подписей, нет, -- заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.



Представители «Голоса» отказались от ответных комментариев, сообщает ИА «Regnum».