Движение за честные выборы «Голос» обвинило российских волонтёров в продажности

Независимое движение в защиту прав избирателей «Голос» обвинило движение «Волонтёры Победы» в продажности.

По мнению представителей «Голоса», активисты волонтёрского движения за средства из бюджета собирали подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Волонтёры заявили о том, что подобные обвинения беспочвенные и являются клеветой.

Совет при президенте РФ встал на сторону волонтёрской организации. После анализа доклада движения «Голос» члены совета не нашли доказательств продажности активистов.

В докладе нет никаких подтверждений тому, что волонтеры были мотивированы, в том числе финансово, для сбора подписей. Никаких подтверждений тому, что средства использовались для оплаты сбора подписей, нет заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

Представители «Голоса» отказались от ответных комментариев, сообщает ИА «Regnum».