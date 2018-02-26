Окончательный состав общественной палаты из 18-ти человек определён в Нижнем Тагиле
26 февраля, 22:30Политика
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В Нижнем Тагиле накануне окончательно определили новый состав общественной палаты. 26 февраля члены общественной палаты в количестве 11 человек определили еще шестерых участников этого формирования.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отметим, что на специальном заседании присутствовали 11 членов общественной палаты Нижнего Тагила из 12. Они огласили имена тагильчан, вошедших в новый состав палаты.
- Олег Герасимов, председатель местного отделения ассоциации юристов РФ
- Вадим Оленёв, председатель ТОС «Восточный»
- Анна Межова, председатель Нижнетагильского городского родительского комитета
- Садраддин Шахрамов, председатель организации «Азербайджанский дом дружбы»
- Анжелика Южакова, председатель городской творческой организации «Союз художников России»
- Жанна Климова, главврач городской поликлиники №4.
Сформировав состав общественной палаты города из 18-ти человек, члены объединения рассмотрели организационные вопросы по предстоящей работе. Главной задачей нового состава общественной палаты является согласование интересов тагильчан с руководством муниципалитета, передаёт пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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