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Новости Нижнего Тагила

Окончательный состав общественной палаты из 18-ти человек определён в Нижнем Тагиле

26 февраля 2018, 22:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Носов,политика,Свердловская область,Оленев,герасимов,Анна Межова,шахрамов,Анжелика Южакова,климова,общественная палата
В Нижнем Тагиле накануне окончательно определили новый состав общественной палаты. 26 февраля члены общественной палаты в количестве 11 человек определили еще шестерых участников этого формирования.

Отметим, что на специальном заседании присутствовали 11 членов общественной палаты Нижнего Тагила из 12. Они огласили имена тагильчан, вошедших в новый состав палаты.

  • Олег Герасимов, председатель местного отделения ассоциации юристов РФ
  • Вадим Оленёв, председатель ТОС «Восточный»
  • Анна Межова, председатель Нижнетагильского городского родительского комитета
  • Садраддин Шахрамов, председатель организации «Азербайджанский дом дружбы»
  • Анжелика Южакова, председатель городской творческой организации «Союз художников России»
  • Жанна Климова, главврач городской поликлиники №4.

    Сформировав состав общественной палаты города из 18-ти человек, члены объединения рассмотрели организационные вопросы по предстоящей работе. Главной задачей нового состава общественной палаты является согласование интересов тагильчан с руководством муниципалитета, передаёт пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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