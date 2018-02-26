Окончательный состав общественной палаты из 18-ти человек определён в Нижнем Тагиле

Отметим, что на специальном заседании присутствовали 11 членов общественной палаты Нижнего Тагила из 12. Они огласили имена тагильчан, вошедших в новый состав палаты.





Олег Герасимов, председатель местного отделения ассоциации юристов РФ

Вадим Оленёв, председатель ТОС «Восточный»

Анна Межова, председатель Нижнетагильского городского родительского комитета

Садраддин Шахрамов, председатель организации «Азербайджанский дом дружбы»

Анжелика Южакова, председатель городской творческой организации «Союз художников России»

Жанна Климова, главврач городской поликлиники №4.



Сформировав состав общественной палаты города из 18-ти человек, члены объединения рассмотрели организационные вопросы по предстоящей работе. Главной задачей нового состава общественной палаты является согласование интересов тагильчан с руководством муниципалитета, передаёт пресс-служба администрации Нижнего Тагила.