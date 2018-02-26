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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин может посетить форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле

26 февраля 2018, 20:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,президент,форум,визит,Правительство
В середине недели в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле начнется подготовка к визиту президента РФ. Он может посетить VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который пройдет в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта.

28 февраля или 1 марта в столицу Урала приедет передовая группа администрации президента, а вслед за ней появится и сам Владимир Путин. Напомним, о визите президента на Средний Урал стало известно еще в январе.

Предполагается, что поводом для приезда президента в Нижний Тагил станет VI Всероссийский форум «Рабочая молодёжь», начало которого запланировано на 3 марта.

Также президент собирается посетить закрытие кинофестиваля «Человек труда», которое состоится 6 марта в Свердловской киностудии, сообщает интернет-газета Znak.

 

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