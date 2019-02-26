Депутат из Екатеринбурга Колесников о педофилах: «Это обычно по пьяни происходит»

Екатеринбургский чиновник Александр Колесников во время выступления руководителя городского управления МВД Сергея Кулагина заявил, что полиция вместо «реальной работы» следит за общеполитическими трендами.

Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами, высказался депутат.

По мнению Колесникова, полиция должна акцентировать внимание на контроле психически нездоровых граждан. Депутат пожаловался, что его соседка относится к их числу, так как регулярно вызывает правоохранителей под предлогом того, что чиновник «травит ее газом».

Кроме того, Колесников заверил, что педофилы не являются маньяками, а преступные действия совершают под действием алкоголя, сообщает ИА Regnum.

Хотя мы с вами все знаем, что педофилы — это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие, считает депутат гордумы Екатеринбурга.