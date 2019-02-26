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Гордума Екатеринбурга отказала в проведении референдума по храму Святой Екатерины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гордума Екатеринбурга отказала в проведении референдума по храму Святой Екатерины

Сегодня, 20:17ПолитикаФото: проектная документация
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