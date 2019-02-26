Гордума Екатеринбурга отказала в проведении референдума по храму Святой Екатерины
26 февраля 2019 года городская дума Екатеринбурга проголосовала против проведения референдума о запрете строительства в парках и скверах, тем самым депутаты одобрили возведение храма Святой Екатерины в районе Театра драмы.
Председатель городской избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров назвал основные требования референдума. Он также подчеркнул, что комиссия поддержала инициативную группу, но не оценила корректность вопросов.
Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев выступил в поддержку референдума, агитируя его проведение. Позиция Киселева была одобрена членами партии КПРФ.
Однако депутаты партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» отклонили данную инициативу, апеллируя тем, что вопросы референдума носят некорректную формулировку. По мнению Владимира Крицкого, площадь под строительство храма Святой Екатерины не относится к рекреационной зоне, следовательно, участники референдума не смогут определять предназначении территории.
Решение по референдуму было определено большинством депутатов, проголосовавших против его проведения. Из 34 депутатов лишь пятеро выступили против строительства храма, еще один – воздержался, информирует ЕТВ.