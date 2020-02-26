В Свердловской области назначен новый главный федеральный инспектор

Ранее аналогичную должность с 2018 года Руцинский занимал в Ханты-Мансийском автономном округе, на прошлой неделе он подал заявление об увольнении. Михаил Каган, чье место занял чиновник из ХМАО, стал ГФИ в Челябинской области.

Андрею Руцинскому 63 года, родом он из города Черкесска Ставропольского края. Имеет два высших образования по специальностям «Технология машиностроения» и «Юриспруденция». Служил в органах безопасности, а после работал ГФИ в Карачаево-Черкесской Республике, в Ставропольском крае и в Тюменской области. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.