Первым заместителем мэра Екатеринбурга станет Игорь Сутягин

Первым заместителем мэра Екатеринбурга станет Игорь Сутягин

Сегодня, 12:03
Политика
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Игорь Сутягин назначен первым заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Решение принял сам мэр города.

Игорь Сутягин с 2018 года занимал должность заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам управления имуществом. Да этого он четыре года, с 2014 по 2018 год, являлся замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Кадровая перестановка вступит в силу с 1 марта.

Напомним, 12 февраля ушел в отставку глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин. Он вышел на пенсию и завершил карьеру чиновника. ВРИО руководителя района назначен заместитель главы по социальной политике Евгений Шипицын.

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Екатеринбург
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