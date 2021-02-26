Первым заместителем мэра Екатеринбурга станет Игорь Сутягин

Игорь Сутягин с 2018 года занимал должность заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам управления имуществом. Да этого он четыре года, с 2014 по 2018 год, являлся замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.