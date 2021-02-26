Упразднение восьми судов планируется в Свердловской области

Законопроект направлен на приведение в соответствие законодательства о мировых судьях Свердловской области в соответствие с федеральными законами об упразднении некоторых районных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе районных судов, сказала спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.