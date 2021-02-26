Упразднение восьми судов планируется в Свердловской области

Упразднение восьми судов планируется в Свердловской области

Сегодня, 14:31ПолитикаФото: pixabay.com
В Свердловской области рассмотрят законопроект об упразднении восьми судебных участков.

Законопроект направлен на приведение в соответствие законодательства о мировых судьях Свердловской области в соответствие с федеральными законами об упразднении некоторых районных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе районных судов, сказала спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Общее количество мировых судей не изменится. В связи с упразднением Байкаловского, Заречного, Новолялинского, Слободо-Туринского, Тугулымского районных судов будет аннулирован ряд судебных участков и должностей мировых судей.

Структуры власти усиливают эффективность слушания судебных дел. Они буду решаться на местах. Количество обжалований судебных решений планируется уменьшить. Работа судебной системы будет способствовать законных интересов и защите прав граждан. Содействовать укреплению законности и предупреждению правонарушений, заявили в парламенте, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

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