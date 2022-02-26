Евросоюз ввел санкции против Путина, Мишустина и Медведева

Также под санкциями ЕС оказались глава МИДа Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Всего в списках около 100 человек из России и Беларуссии. Нормативные акты были опубликованы на сайте Евросоюза.