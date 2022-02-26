Евросоюз ввел санкции против Путина, Мишустина и Медведева

Также под санкциями ЕС оказались глава МИДа Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Всего в списках около 100 человек из России и Беларуссии. Нормативные акты были опубликованы на сайте Евросоюза.
Ограничения будут введены и в отношении депутатов Государственной думы, которые принимали участие в ратификации решения, касающегося Договоров о дружбе и взаимопомощи между ЛДНР и Россией.
Напомним, ранее автоконцерны BMW, Citroen, General Motors, Volkswagen, Jaguar, Land Rover и Audi прекратили поставки своих автомобилей в Россию из-за военной операции на Украине.