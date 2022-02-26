Мужчины Нижнего Тагила стали получать повестки в военкомат

Военные сборы граждан, находящихся в запасе, — действительно стандартное ежегодное мероприятие, но в этом году президент России подписал указ раньше положенного срока. Подготовку мужчины до 50 лет проходят частях Российской армии, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны или ФСБ. Единоразовая продолжительность сборов не должна превышать двух месяцев, а общая продолжительность за все время нахождения в запасе — не более 12 месяцев. Все это регламентируется постановлением Правительства России о военных сборах № 333.