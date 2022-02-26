Мужчины Нижнего Тагила стали получать повестки в военкомат

Мужчины Нижнего Тагила стали получать повестки в военкомат
Мужчины Нижнего Тагила стали получать повестки в военкомат
Сегодня, 20:58ПолитикаФото: 1MI
Жители Нижнего Тагила сообщают, что мужчин стали вызывать в военкомат для отправки на военные учения.

15 вызовов на сборы пришли работникам цеха на УВЗ, сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка. Призывают, с ее слов, молодых мужчин, отслуживших в армии 2-3 года назад.

Еще одна женщина поделилась, что 22 февраля 2022 года на военные учения пригласили мужа ее подруги. Срочную службу по призыву он прошел 12 лет назад. Повестки, со слов тагильчанок, получают двумя способами: либо по почте, либо по телефону.

Написано, что просто на учения. В среду (прим. — 2 марта) пойдет в военкомат, рассказала редакции TagilCity.ru жена запасника.

Тагильчанка связалась с дежурным Военного комиссариата в Нижнем Тагиле. Собеседник заверил, что ее мужа пригласили либо для уточнения личных данных, либо для стандартных военных сборов.

Сказал, чтобы я не верила информации в интернете и не переживала. Вызывают не на Донбасс,рассказала редакции TagilCity.ru обеспокоенная тагильчанка.

Источник редакции TagilCity.ru в правоохранительных органах разъяснил, что начались традиционные учения, которые проходят из года в год и не имеют отношения к событиям на Украине.

Военные сборы граждан, находящихся в запасе, — действительно стандартное ежегодное мероприятие, но в этом году президент России подписал указ раньше положенного срока. Подготовку мужчины до 50 лет проходят частях Российской армии, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны или ФСБ. Единоразовая продолжительность сборов не должна превышать двух месяцев, а общая продолжительность за все время нахождения в запасе — не более 12 месяцев. Все это регламентируется постановлением Правительства России о военных сборах № 333.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.

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