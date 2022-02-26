Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Сегодня, 02:42ПолитикаФото: 1MI

Абхазия заявила о признании Донецкой и Луганской республик суверенными

Глава Абхазии Аслан Бжания признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик.

В своем обращении к народу глава Абхазии заявил о признании права Донецкой и Луганской народных республик на свою автономность. Он называет проживающих на Донбассе братьями, желает им развивать государственность и уверен в поддержке принятого им решения избирателями.

Военную операцию России Аслан Бжания считает законной и поддерживает решение президента Владимира Путина о вводе на Украину войск. Также глава республики выражает свое сочувствие жителям ДНР и ЛНР, отмечая тот факт, что они долго боролись за независимость и против попыток физического уничтожения. Обстрелы гражданского населения Донбасса украинскими войсками в обращении названы геноцидом.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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