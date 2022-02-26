Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Военную операцию России Аслан Бжания считает законной и поддерживает решение президента Владимира Путина о вводе на Украину войск. Также глава республики выражает свое сочувствие жителям ДНР и ЛНР, отмечая тот факт, что они долго боролись за независимость и против попыток физического уничтожения. Обстрелы гражданского населения Донбасса украинскими войсками в обращении названы геноцидом.