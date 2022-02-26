Президент Украины попросил Израиль о посредничестве в переговорах с Россией

Президент Украины попросил Израиль о посредничестве в переговорах с Россией
Президент Украины попросил Израиль о посредничестве в переговорах с Россией
Сегодня, 03:46ПолитикаФото: pixabay.com

Премьеру Израиля предложено стать посредником между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с просьбой о посредничестве в переговорах с Россией.

О готовности Владимира Зеленского к диалогу с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве израильского премьера сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН. Политик не исключает вероятность обсуждения нейтрального статуса Незалежной. Однако переговорный процесс откладывается, указала представитель российского МИД Мария Захарова.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил об отказе стран НАТО вести боевые действия на Украине и не исключил перехода к мирному диалогу с Россией. Однако в каком формате будет проводиться встреча и где именно, в Минске или Варшаве, неизвестно.

Специальная военная операции по демилитаризации Украины стартовала ранним утром 24 февраля. Она сопровождается точечными ударами по объектам ВСУ и уничтожением незаконных вооруженных формирований националистов, которые отказываются сдаваться.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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