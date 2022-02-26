Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о перекращении операции на Донбассе

Всего за принятие резолюции проголосовали 11 стран, еще три — воздержались. Авторами проекта стали США и Албания. В его тексте говорилось о том, что «СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину», сообщает РИА Новости.