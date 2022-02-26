Российский МИД заявил об отказе Украины от мирных переговоров с Россией

Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление о ситуации на Украине. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, руководство этой страны в ответ на предложение о переговорах предложило перенести вопрос «на завтра».
Дата и время неизвестны, но украинские телеграмм-каналы транслируют заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он в частности, не отрицает вероятность проведения переговорного процесса.
Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности — опция, которая также, возможно, будет на столе, заявил политик.
В настоящее время на Украине проводится специальная военная операция, цель которой — демилитаризация и денацификация страны. По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин готов к переговорам с Украиной в Минске. Однако украинская сторона высказалась в пользу Польши.
Согласно последним заявлениям Министерства обороны России, вооруженные силы наносят удары только по военным объектам Украины. Разрушение городов в ходе военной операции не планируется.