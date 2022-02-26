Спикер Госдумы РФ Володин обвинил Зеленского в подлоге

Спикер Госдумы РФ Володин обвинил Зеленского в подлоге
Спикер Госдумы РФ Володин обвинил Зеленского в подлоге
Сегодня, 17:36ПолитикаФото: скриншот телеграм-канала Вячеслава Володина
Вячеслав Володин, спикер Государственной думы России, заявил об обмане со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. По словам российского парламентария, президент Украины находится в Львове, а видео на фоне достопримечательностей Киева сделал заранее.

Такой информацией Вячеслав Володин поделился в своем Telegram-канале в субботу, 26 февраля. По словам вице-спикера, Зеленский покинул Киев еще в пятницу, 25 февраля, сбежав со своими помощниками в Львов. Видеозаписи украинского лидера были, по словам Володина, записаны заранее.

Информация от депутатов Верховной рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов, добавил Вячеслав Володин.

Фото:скриншот телеграм-канала Вячеслава Володина

Напомним, в пятницу, 25 февраля, украинские СМИ активно распространяли информацию о нападении российских войск на Киев в ближайшее время. Оппозиция упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в побеге из столицы, однако глава государства опроверг эти слова, выложив видеозапись из центра Киева.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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