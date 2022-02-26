ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили членство в ЕВС

ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили членство в ЕВС
ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили членство в ЕВС
Сегодня, 19:13ПолитикаФото: pixabay.com
Членство в Европейском вещательном союзе приостановили ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино».

Решение вызревало не один год, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации, сказано в официальном сообщении. Последнее, что повлияло на окончательное решение, это отстранение России от участия в «Евровидении» в 2022 году.

Принятие решений EBU осуществляется с учетом мнения ЕС, несмотря на то, что половина членов туда не входит, сказано в сообщении.

Напомним, накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия в песенном конкурсе в 2022 году участвовать не будет. Организация высказала беспокойство ситуацией на Украине и посчитала, что участие России может нанести ущерб репутации конкурса.

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ДНР и ЛНР
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