Владимир Путин озвучил условие прекращения военного конфликта на Украине

В очередном обращении, Путин призвал военнослужащим ВСУ брать власть в свои руки и таким образом защищать детей, жен и стариков. По его словам, нынешнее руководство Украины прикрывается мирными жителями.
Между тем, Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, опровергает информацию об отказе вести переговоры с российской стороной. По его словам, стороны проводят консультацию о месте и времени встречи.
Напомним, в связи с военными действиями в ДНР, Евросоюз ввел санкции в отношении Российских политиков. Среди них президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.