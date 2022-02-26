Владимир Путин озвучил условие прекращения военного конфликта на Украине

Владимир Путин озвучил условие прекращения военного конфликта на Украине
Владимир Путин озвучил условие прекращения военного конфликта на Украине
Сегодня, 10:42ПолитикаФото: страница Владимира Путина в Instagram
Президент РФ Владимир Путин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины брать власть в свои руки.

В очередном обращении, Путин призвал военнослужащим ВСУ брать власть в свои руки и таким образом защищать детей, жен и стариков. По его словам, нынешнее руководство Украины прикрывается мирными жителями.

Между тем, Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, опровергает информацию об отказе вести переговоры с российской стороной. По его словам, стороны проводят консультацию о месте и времени встречи.

Фото:скрин-шот страницы Сергея Никифорова в Facebook

Напомним, в связи с военными действиями в ДНР, Евросоюз ввел санкции в отношении Российских политиков. Среди них президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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