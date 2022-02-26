Владимир Зеленский попросил помощи у россиян

Владимир Зеленский попросил помощи у россиян
Владимир Зеленский попросил помощи у россиян
Сегодня, 18:24ПолитикаФото: скриншот видеообращения Владимира Зеленского
Глава Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам за помощью. Он попросил всех, кто выступает против действия российских властей на Донбассе, призвать руководство России к здравомыслию.

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение в субботу, 26 февраля. На этот раз слова главы украинского государства были адресованы россиянам ,которые выступают против военной операции на Донбассе, пишет «Федерал-пресс».

Зеленский поблагодарил всех россиян, настроенных против действий властей РФ на территории Украины.

Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны и мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жёсткостью власти, заявил украинский лидер.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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