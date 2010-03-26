23 миллиона рублей сэкономит Свердловская область при переходе на летнее время в первую же неделю
26 марта 2010, 17:29ПолитикаArtem
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Таковы расчеты специалистов "Свердловэнергосбыта".
По их словам, потребление энергии на Среднем Урале снизится на полтора процента. Напомним, что на летнее время Россия переходит в ночь с 27 на 28 марта. Ради экономии энергоресурсов стрелки часов переводятся более чем в 110 странах мира. Впервые эта манипуляция была проведена в Великобритании в 1908 году, пишет ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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