23 миллиона рублей сэкономит Свердловская область при переходе на летнее время в первую же неделю

По их словам, потребление энергии на Среднем Урале снизится на полтора процента. Напомним, что на летнее время Россия переходит в ночь с 27 на 28 марта. Ради экономии энергоресурсов стрелки часов переводятся более чем в 110 странах мира. Впервые эта манипуляция была проведена в Великобритании в 1908 году, пишет ГородФМ.