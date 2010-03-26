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23 миллиона рублей сэкономит Свердловская область при переходе на летнее время в первую же неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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23 миллиона рублей сэкономит Свердловская область при переходе на летнее время в первую же неделю

26 марта 2010, 17:29ПолитикаArtem
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