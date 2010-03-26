Бывший свердловский милиционер пожаловался на Нургалиева в Генпрокуратуру

Он просит проверить министра внутренних дел Рашида Нургалиева на предмет халатности и укрывательства преступлений, совершенных его подчиненными, пишет "Коммерсант". Отставной подполковник, работавший в свердловском ГУВД зам.начальника службы тыла, недавно освободился из тюрьмы, где он провел пять лет по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2006-м году в ходе разбирательств по делу Коныгина судом было вынесено частное определение в адрес главы МВД о ряде серьезных нарушений в областном ГУВД. В частности, речь шла об использовании одним из чиновников ГУВД здания, построенного как опорный пункт милиции, под собственную дачу, а также о том, что начальник Коныгина является учредителем нескольких частных фирм. Бывший милиционер утверждает, что Нургалиев, согласно тексту определения, должен был ответить на него в течение месяца и принять соответствующие меры, однако сделано этого не было.