Сразу шесть тагильчан стали консультантами-экспертами при общественной палате Свердловской области

О том, как это произошло, рассказал руководитель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов.

14 августа я вошел в члены Общественной палаты Свердловской области. При Общественной палате мы стали создавать Экспертный совет. В число экспертов вошли пять человек из нашей общественной организации и один тагильчанин, который пока является консультантом при нашей организации.

Каждый их них — эксперт в своей области. Например, Михаил Золотухин занимается вопросами выбросов предприятий. Есть человек, занимающийся низкочастотным излучением — ультразвуком, которое негативно действует на людей и так далее.

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24 марта было расширенное заседание Общественной палаты, на которое были приглашены все эксперты. Там им выдали корочки, подтверждающие, что они являются экспертами Общественной палаты, -- рассказал Андрей Волегов журналисту TagilCity.ru.

Цель и задачи Общественной палаты — быть мостиком, связующим, между обществом и властью. В предстоящие два с лишним года тагильчане будут безвозмездно работать при Общественной палате, зарплату за это не платят. Будем надеяться, что это принесёт для Нижнего Тагила определенную пользу.

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