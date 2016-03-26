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Сразу шесть тагильчан стали консультантами-экспертами при общественной палате Свердловской области
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Сразу шесть тагильчан стали консультантами-экспертами при общественной палате Свердловской области

26 марта 2016, 10:40ПолитикаДенис Таратонов
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