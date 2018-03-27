Губернатор Кемеровской области может уйти в отставку по состоянию здоровья

Основным поводом ухода с поста губернатора Кемеровской области станут события, связанные с пожаром в ТРЦ в Кемерово, куда Тулеев так и не приехал по неизвестным причинам, сообщают "Новые известия".

Официального заявления об уходе Тулеева пока нет.

Напомним, что Аман Тулеев руководит областью с 1997 года, будучи одним из старейших глав регионов в России.

В июне 2017 года, после осуждения двух своих заместителей, Тулеев уже писал заявление об отставке, ссылаясь на состояние здоровья.