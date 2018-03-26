Новая команда президента России будет сформирована в ближайшее время
26 марта, 06:35Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первые шаги главы России после победы на выборах будут направлены на реализацию положений послания Федеральному собранию и формирование новой команды. Будут обновлены и кабинет министров, и администрация президента.
Кремль анонсировал изменения в команде действующего главы государства.
Согласно информации пресс-секретаря Владимира Путина, после победы на выборах произойдут изменения в составе кабинета министров и администрации.
Также произойдёт формирование «дорожной карты» по реализации положений послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По информации «Новых Известий», международная тема меньше волнует Путина, чем внутренние проблемы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей