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Новости Нижнего Тагила

Новая команда президента России будет сформирована в ближайшее время

26 марта 2018, 06:35Добавить новость
администрация,выборы,Путин,Россия,чиновники,министры,изменения,послание Федеральному собранию,Новые известия,Дима Песков
Первые шаги главы России после победы на выборах будут направлены на реализацию положений послания Федеральному собранию и формирование новой команды. Будут обновлены и кабинет министров, и администрация президента.

Кремль анонсировал изменения в команде действующего главы государства.

Согласно информации пресс-секретаря Владимира Путина, после победы на выборах произойдут изменения в составе кабинета министров и администрации.


Также произойдёт формирование «дорожной карты» по реализации положений послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По информации «Новых Известий», международная тема меньше волнует Путина, чем внутренние проблемы.

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