Новая команда президента России будет сформирована в ближайшее время

Кремль анонсировал изменения в команде действующего главы государства.



Согласно информации пресс-секретаря Владимира Путина, после победы на выборах произойдут изменения в составе кабинета министров и администрации.



Также произойдёт формирование «дорожной карты» по реализации положений послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По информации «Новых Известий», международная тема меньше волнует Путина, чем внутренние проблемы.