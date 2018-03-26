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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов выразил соболезнование родным и близким погибших в Кемерово

26 марта 2018, 17:50Добавить новость
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Соболезнования глава города выразил от лица всех жителей Нижнего Тагила.

Сергей Носов в своем обращении к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, родным и близким погибших и пострадавшим от крупного пожара Кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» выразил соболезнования от всех жителей города, сообщает Администрация Нижнего Тагила.

От имени тагильчан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Жители нашего города глубоко потрясены известием о массовой гибели людей на пожаре в торговом центре Кемерово. Особенно страшно, что среди погибших и пострадавших столько детей. Ваша боль – наша общая боль. Это невосполнимая утрата и очень горький урок всем нам. Нижний Тагил скорбит вместе с вами, -- говорится в обращении Сергея Носова.

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