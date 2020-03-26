Свердловский губернатор поручил министрам приступить к выполнению задач Путина

Соответствующее заявление губернатор сделал 26 марта во время выступления перед кабинетом министров.

Поручаю незамедлительно определить и обеспечить реализацию комплекса дополнительных мер по вопросам, находящимся в компетенции правительства Свердловской области,сказал Куйвашев.

Напомним, президент России сообщил, что следующая неделя станет нерабочей для недопущения распространения коронавируса. Кроме того, глава государства гарантировал ряд льгот семьям с детьми, людям, оставшимся без работы. Кроме того, бизнесменам пообещали ряд послаблений касательно налоговой сферы.