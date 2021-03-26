Более чем на 4% за 18 лет сократилось население Свердорвской области

Более чем на 4% за 18 лет сократилось население Свердорвской области

Сегодня, 11:31ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
По данным Свердловскстата за последние 18 лет более чем на 4% сократилось население Среднего Урала. Численность жителей в регионе ежегодно снижается, начиная с 2003 года.

С начала 2000-х на 4,2% сократилось население Среднего Урала. Об этом со ссылкой на Свердловскстат пишет издание Znak.

Численность жителей Свердловской области ежегодно уменьшается с 2003 года. В период с 2011 по 2016 годы ситуация стабилизировалась, но большого роста численности населения так и не произошло. Затем началось новое снижение, которое продолжается до сегодняшнего дня.

К примеру, на начало 2003 года в области проживали 4,4 млн человек. А по данным на 1 января этого года свердловчан стало почти на 150 тысяч меньше - 4,2 млн человек.

За последние почти 20 лет выросло количество жителей сельских территорий – на 18%. И сократилось количество горожан на 7%.

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