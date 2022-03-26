В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам

В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам
В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам
Сегодня, 15:42ПолитикаФото: 1МI
Жители Свердловской области смогут улететь по льготным билетам в 20 направлениях. К ранее субсидируемым региональными властями конечным точкам добавились еще три.

В 2022 году свердловчане смогут улететь по льготным ценам по-прежнему в Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу. Новыми направлениями стали Кемерово, Магнитогорск и Владикавказ, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

На 20% больше финансов получили маршруты из «Кольцово» в 2022 году по сравнению с 2021 годом. 340 миллионов рублей заложено в региональном бюджете для софинансирования межрегиональных перевозок.

По итогам предыдущего года самыми востребованными направлениями стали Нижний Новгород, Омск, Саратов и Белгород. В общей сложности по субсидированным направлениям в 2021 году удалось улететь 214 тысяч пассажиров.

Перечень направлений на 2022 год по поручению главы региона Евгения Куйвашева проработало министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

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