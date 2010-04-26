Екатеринбургская епархия начала рассчитываться с кредиторами
26 апреля 2010, 16:39ПолитикаArtem
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Екатеринбургская епархия перечислила первые 100 тысяч рублей кредиторам в рамках расчета с ними.
Как сказал Тасс-Урал президент благотворительного фонда «Русский предприниматель» Сергей Писарев, «скандал был инициирован несколькими ювелирными компаниями в канун визита на Урал Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла». Он сообщил, что многие из указанных в ряде СМИ фирм никаких претензий Епархии не высказывали. «В списке так называемых «кредиторов» есть фирмы, не существующие уже два года, а реальная сумма непогашенной задолженности в ряде публикаций была завышена раз в десять», - сказал он.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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