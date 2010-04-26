Модернизация ЖКХ на Среднем Урале потребует 270 миллиардов

Как пишет РИА Новости, об этом заявил зам.министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, правительство Свердловской области для реализации этой программы привлекает кредитные ресурсы "Внешэкономбанка". Сейчас уже подписано соглашение о выделении 5 миллиардов рублей. Кроме того, поэтапно будут выделяться деньги из областного бюджета и бюджетов свердловских муниципалитетов. Также разработчики программы рассчитывают на средства предприятий ЖКХ, которые те обязаны инвестировать в развитие сферы в рамках утвержденных тарифов.