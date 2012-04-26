Сегодня Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире
26 апреля 2012, 08:04ПолитикаОльга
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Президент России Дмитрий Медведев в четверг, 26 апреля, в прямом телеэфире ответит на вопросы журналистов, информируют Вести.
«Президент планирует подвести итоги своей работы на высшемгосударственном посту в последние 4 года, а также обозначить задачи набудущее», - сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова.
Участие в интервью примут представители не только федеральных СМИ, но и телеканалов «Дождь» и РЕН ТВ.
Интервью с президентом начнется в четверг в 14:00 по екатеринбургскомувремени. Дмитрий Медведев приедет в студию телецентра «Останкино».Планируется, что беседа продлится около полутора часов.
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