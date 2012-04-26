Сегодня Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире

«Президент планирует подвести итоги своей работы на высшемгосударственном посту в последние 4 года, а также обозначить задачи набудущее», - сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова.

Участие в интервью примут представители не только федеральных СМИ, но и телеканалов «Дождь» и РЕН ТВ.