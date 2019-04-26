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«Колбасный король» Свердловской области Александр Карамышев сохранил мандат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Колбасный король» Свердловской области Александр Карамышев сохранил мандат

Сегодня, 20:10ПолитикаФото: официальный сайт Думы Сысертского ГО
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