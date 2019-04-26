«Колбасный король» Свердловской области Александр Карамышев сохранил мандат

Большинство парламентариев проголосовали за «колбасного короля». Прокуратура направила представление на депутата из-за предоставленной декларации о доходах за 2017 год. Декларация была составлена с нарушениями. В ней не были указаны два банковских счета и два автоприцепа, принадлежащих Карамышеву, а также газопровод в 246 метров и сооружения газоснабжения, которые принадлежат жене депутата.