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Путин утвердил перечень показателей качества работы губернаторов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин утвердил перечень показателей качества работы губернаторов

Сегодня, 14:58ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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