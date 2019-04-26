Путин утвердил перечень показателей качества работы губернаторов

Согласно документу, оценка качества работы глав регионов будет осуществляться по пятнадцати показателям. В частности, будет оцениваться уровень доверия жителей региона к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, количество малых и средних предпринимателей, производительность труда в основных экономических отраслях, реальный уровень заработной платы.

Помимо этого, на качество работы губернаторов будут влиять уровень ассигнований в основной капитал, уровень бедности, продолжительность жизни, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия. Также во внимание будут приниматься уровень доступности жилья в регионе, экологическая обстановка, число городов с благоприятной средой, уровень образования и качество дорог.