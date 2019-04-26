Путин утвердил перечень показателей качества работы губернаторов
Президент России утвердил перечень показателей для оценки качества работы губернаторов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, оценка качества работы глав регионов будет осуществляться по пятнадцати показателям. В частности, будет оцениваться уровень доверия жителей региона к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, количество малых и средних предпринимателей, производительность труда в основных экономических отраслях, реальный уровень заработной платы.
Помимо этого, на качество работы губернаторов будут влиять уровень ассигнований в основной капитал, уровень бедности, продолжительность жизни, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия. Также во внимание будут приниматься уровень доступности жилья в регионе, экологическая обстановка, число городов с благоприятной средой, уровень образования и качество дорог.