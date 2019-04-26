Сергей Носов лишил премии министров Магаданской области

На собрании кабинета министров Сергей Носов принял решение внести изменения в систему оплаты труда чиновников.

Запишите решение – премию министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят ситуацию.заявил Носов на заседании кабмина.

Глава Колымы пояснил, что данное решение будет пересмотрено после того, как министры отчитаются о проделанной работе.

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Если красненькое станет зелененьким. То премию вернем! Нам не деньги нужны, нам порядок нужен!пояснил глава Колымы.

Губернатор постановил, что теперь при начислении премиальных выплат будет учитываться выполнение поручений. При условии невыполнения одного из пунктов – лишение 10% премиальных, двух – 50%, трех – 100%. Сумма премиальных выплат будет напрямую зависеть от объема выполненных работ: 80% – 50% премии, 95% – 75% и при выполнении 100% – соответственно, 100% премии.