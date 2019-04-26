В Нижнем Тагиле каждый шестой чиновник не сдал декларацию о доходах

Отчитаться о полученных доходах, движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах муниципальные служащие должны до 30 апреля. По словам Юрия Сергушева, каждый шестой тагильский чиновник оттягивает сдачу декларации на последний момент. Пропуск срока грозит сотрудникам мэрии вниманием прокуратуры, которая может потребовать уволить несдавших декларации.

Прошу всех начальников управлений и отделов провести с подчиненными работу. Юрий Юрьевич, а вы повесьте списки на входе, где турникет стоит, с порицанием: «Они не сдали декларации!»сказал глава города Владислав Пинаев.