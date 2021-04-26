Судебное производство по делу H&M против «Гринвича» прекращено в Екатеринбурге

Судебное производство по делу H&M против «Гринвича» из-за отсутствия в арендованном помещении электричества прекращено в Екатеринбурге. Спустя почти полгода судебных тяжб, магазин отказался от претензий.

Несмотря на то, что суд решил прекратить производство по данному делу, он обязал «Гринвич» оплатить издержки в размере 6 тысяч рублей, посчитав, что торгово-развлекательный ценр уклонялся от досудебного урегулирования спора, сообщает Е1. И отмечает, что в самом «Гринвиче» согласны с решением суда. А магазин H& M продолжит работу в прежнем режиме. Тем временем, сейчас суд рассматривает еще два иска от магазина к ТЦ «Гринвич». Напомним, H& M требует с «Гринвича» в Екатеринбурге возместить 33 млн рублей убытков. В исковых требованиях организация требует «устранить препятствия в пользовании арендованным помещением» и устранить нарушения «права аренды и понуждения к исполнению обязательства в натуре». H&M требует с «Гринвича» в Екатеринбурге возместить 33 млн рублей убытков

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