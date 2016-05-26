Представитель «Единой России» объяснил, почему в Нижнем Тагиле сумма итогов голосования на праймериз превысила 100%

По одномандатному округу в Нижнем Тагиле больше всего голосов набрали Ибрагим Абдулкадыров, Алексей Багаряков и Александр Петров. Но сумма голосов в процентном соотношении только по этим кандидатам составляет свыше 100%.

Журналист TagilCity.ru обратился за разъяснениями к одному из кандидатов праймериз:

Это нормальная ситуация. В любом случае в сумме голосов должно быть больше 100%. Голосование рейтинговое – избиратель мог отдать голос сразу за нескольких кандидатов рассказала редакции TagilCity.ru Мария Лисина, руководитель Нижнетагильского отделения «Молодая гвардия Единой Росии».

По Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу №171 голоса за участников распределились в следующем порядке. После трех лидеров голосования следует Алексей Балыбердин, затем Мария Лисина. Завершает список Константин Худяков.

Эта ситуация напомнила тагильчанам историю 2011 года, когда по итогам выборов в Ростовской области сумма голосов избирателей достигла 146%, а в Воронежской – 136%. Тогда в оформлении информационных кадров действительно была допущена ошибка.